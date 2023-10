Αντετοκούνμπο για Λίλαρντ: «Είναι πεινασμένος και μια... μικρή εκδοχή του εαυτού μου» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το πρώτο του παιχνίδι στο πλευρό του Ντέιμιαν Λίλαρντ, στον οποίο έβγαλε το καπέλο και τον αποθέωσε.

Οι Μπακς επικράτησαν των Λέικερς στο Λος Άντζελες και φυσικά όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην πρώτη κοινή συνύπαρξη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Εκτός του ότι ήταν οι δύο πρώτοι σκόρερ της ομάδας τους, έδειξαν να έχουν «χημεία» από το πρώτο, κιόλας, παιχνίδι τους. Μάλιστα ο Έλληνας σούπερ σταρ ρωτήθηκε για το ντεμπούτο του «Dame» με τη φανέλα των Μπακς και είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον νέο συμπαίκτη του.

«Είναι φοβερός τύπος, είναι πολύ πεινασμένος και θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει. Είναι ο παίκτης που θα έπαιζα με κλειστά τα μάτια. Είναι τόσο ήρεμος, δεν λέει πολλά, είναι σαν μια μικρή εκδοχή του εαυτού μου. Κάνει τη δουλειά του, προσέχει την οικογένειά του, δουλεύει σκληρά στην προπόνηση, βοηθάει τους συμπαίκτες του, τους μιλάει όταν πρέπει αλλά όταν αρχίζει το ματς είναι… killer» ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και συνέχισε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που τον έχω στην πλευρά μου, μου μαθαίνει πολλά, γνωρίζει καλά το παιχνίδι και μας ωθεί να γίνουμε πετυχημένοι. Όπως και εμένα! Μου αρέσει να έχω αυτή τη φωνή δίπλα μου και να μου λέει πώς μπορώ να είμαι επιδραστικός και να βοηθάω την ομάδα μου. Έχουμε μια ολόκληρη σεζόν μπροστά μας και θέλουμε να είμαστε υγιείς».

Για το πόσο πιο εύκολη κάνει τη δική του ζωή στο παρκέ, ο Έλληνας σούπερ σταρ, απάντησε: «Ποτέ δεν ήμουν τόσο ελεύθερος τα τελευταία 5-7 χρόνια! Επίσης δεν είχα δει ποτέ να κάνουν σε κάποιον double team από την πρώτη κατοχή της μπάλας στο παιχνίδι.»

