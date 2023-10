Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ κλήθηκε να επιλέξει την καλύτερη πεντάδα όλων των εποχών στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, επιλέγοντας τέσσερις Hall of Famers, έναν εν ενεργεία NBAer και αφήνοντας εκτός τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ θα παραταχθεί στην εκκίνηση της σεζόν 2023/24 στο ΝΒΑ έχοντας πανηγυρίσει την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο με τον Καναδά.

Ο σούπερ σταρ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κλήθηκε να επιλέξει την all-time πεντάδα του, δίχως να συμπεριλάβει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Για την ακρίβεια, κατέληξε στους Κόμπι Μπράιαντ, Μάικλ Τζόρνταν, Άλεν Άιβερσον, Σακίλ Ο' Νιλ και Κέβιν Ντουράντ.

Ο 25χρονος γκαρντ προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με τους Θάντερ, κάνοντας ρεκόρ καριέρας σε χρόνο συμμετοχής (35.5 λεπτά), πόντους (31.4), κλεψίματα (1.6) και μπλοκ (1). Στα πέντε χρόνια που αγωνίζεται στο ΝΒΑ με την Οκλαχόμα και τους Λος Άντζελες Κλίπερς μετράει 21.1 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ και 1.2 κλεψίματα μ.ό.

