Γκαρνέτ: «Ο Πουλ θα πάρει 60 σουτ σε ματς, θα είναι TOP 5 σκόρερ φέτος» (vid)

O Kέβιν Γκαρνέτ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τζόρνταν Πουλ και έβαλε στην... κουβέντα τον Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Τζόρνταν Πουλ ήταν σημαντικός στο πρωτάθλημα των Γουόριορς το 2022, όμως η περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερη για εκείνον ειδικά μετά τη γροθιά που είχε δεχθεί από τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Μάλιστα πριν λίγες μέρες ξέσπασε κόντρα ανάμεσα στον Ντρέιμοντ Γκριν και τον μπαμπά του Τζόρνταν Πουλ, με τον δεύτερο να τα χώνει στον πρώτο και τον παίκτη των Γουόριορς να απαντά.

Για τον Τζόρνταν Πουλ μίλησε στο Showtime Sports και ο θρύλος των Σέλτικς, των Τίμπεργουλβς και του ΝΒΑ, Κέβιν Γκαρνέτ, αναφέροντας πως θα είναι ΤΟP 5 σκόρερ τη σεζόν που έρχεται. «Ο Τζόρνταν Πουλ είναι ο νέος Χάρντεν. Θυμάστε όταν ο Χάρντεν άφησε την Οκλαχόμα και πήγε στο Χιούστον; Έκανε το σωστό; Αυτό είναι το show του Πουλ. Πιστεύω ότι ο Πουλ θα είναι top 5 σκορέρ στη σεζόν που έρχεται. Και αν δεν πάρει πάνω από 25 σουτ, θα σοκαριστώ. Και αν δεν πάρει σε δύο περιπτώσεις 60 σουτ, θα σοκαριστώ». Εντάξει τα 60 σουτ τα λές και λίγο υπερβολικά!

Kevin Garnett on Jordan Poole in Washington:



“Jordan Poole is the new James Harden. Y’all remember when James Harden left OKC & he got to Houston & got right at it? This is the Jordan Poole show. I look for Jordan Poole to be top five in scoring this year. And if he don’t shoot… pic.twitter.com/8hGy3AWgut