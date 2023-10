Χαμ για Ντέιβις: «Βλέπεις τη χαρά στο πρόσωπο του όταν παίζει, είναι πεινασμένος»

Ο προπονητής των Λέικερς, Ντάρβιν Χαμ στάθηκε στην ψυχολογία του Άντονι Ντέιβις.

Για ακόμη μια σεζόν η κατάσταση του Άντονι Ντέιβις και το αν θα μπορέσει να μείνει μακριά από τραυματισμούς, θα κρίνει πολλά για τη σεζόν των Λέικερς. Ο προπονητής της ομάδας, Ντάρβιν Χαμ μίλησε στο Clutchpoints για τον Unibrow και στάθηκε στη χαρά που νιώθει όταν αγωνίζεται, αλλά και στη δουλειά που έκανε το καλοκαίρι.

«Αυτό που με ικανοποιεί είναι η χαρά που βλέπεις στο πρόσωπό του καθώς παίζει. Βλέπω πολλή χαρά στο πρόσωπό του. Το σώμα του αισθάνεται καλά. Αισθάνεται καλά με το παιχνίδι του. Έχει δουλέψει πολύ αυτό το καλοκαίρι. Είναι πεινασμένος όπως πάντα, αυτός και ο [LeBron] και οι δύο. Και αυτό ρέει στην υπόλοιπη ομάδα μας. Αλλά χαίρεται πάρα πολύ όταν παίζει», ήταν τα λόγια του.

Οι λιμνάνθρωποι ηττήθηκαν εύκολα στο ματς της preseason κόντρα στους Γουόριορς, με τον Ντέιβις να παίζει μόλις 13 λεπτά και να μετρά 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

