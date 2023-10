Ντέιβις σε Νάγκετς: «Μιλάτε πολύ, εγώ και ο ΛεΜπρόν... ανυπομονούμε» (vid)

O Άντονι Ντέιβις έστειλε μήνυμα προς τους πρωταθλητές Νάγκετς, αφού δεν ξέχασε τα όσα είπαν.

Οι Νάγκετς μετά από μια σπουδαία πορεία, κατέκτησαν το πρωτάθλημα του 2023 στο ΝΒΑ. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της postseason... καθάρισαν και τους Λέικερς. Το Ντένβερ και οι άνθρωποι του στη συνέχεια δεν σταμάτησαν να τρολάρουν τους λιμνάνθρωπους με αποκορύφωμα την παρουσίαση του Μαλόουν στην παρέλαση ως «μπαμπάς των Λέικερς»!

Ο Άντονι Ντέιβις δεν τα έχει ξεχάσει όλα αυτά και θέλησε να τους στείλει ένα μήνυμα για τη σεζόν που έρχεται: «Μιλούσαν πολύ. Το... πιάσαμε, πήρατε το πρωτάθλημα. Αλλά και εγώ με τον ΛεΜπρόν είχαμε κάποιες συζητήσεις. Ανυπομονούμε να παίξουμε με τους Νάγκετς».

Φαίνεται πως τα ματς του Ντένβερ με τους Λέικερς θα είναι ιδιαίτερα φέτος, με τους λιμνάνθρωπους να θέλουν να πάρουν εκδίκηση για τον περσινό αποκλεισμό τους.

Anthony Davis has a message for the Denver Nuggets



“It was just a lot of talking. We get it, y’all won, but me and Bron had some conversations... we can’t wait [to play them].” 👀



(h/t @LADEig )



pic.twitter.com/pu2nrVJKzn