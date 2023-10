Το μαλλί που... λάνσαρε ο Τζίμι Μπάτλερ έκλεψε τις εντυπώσεις στη Media Day των Χιτ ωστόσο ο σούπερ σταρ του Μαϊάμι έδωσε τις εξηγήσεις του.

Η σεζόν 2023/24 στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο βρίσκεται προ των πυλών και οι Μαϊάμι Χιτ πραγματοποίησαν σήμερα (2/10) τη Media Day τους.

Ο Τζίμι Μπάτλερ ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση και το ζήτημα είχε να κάνει με το νέο λουκ του σούπερ σταρ των Χιτ.

Μάλιστα ρωτήθηκε σχετικά όταν τέθηκε στη διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου, εξηγώντας πως: «Αυτή είναι η συναισθηματική μου κατάσταση... Είμαι ένα με τα συναισθήματά μου, οπότε είμαι αυτό που βλέπετε μπροστά σας»!

Ο Μπάτλερ οδήγησε πέρσι τους Χιτ ως τους NBA Finals όμως το εμπόδιο των Ντένβερ Νάγκετς αποδείχτηκε απροσπέλαστο για το Μαϊάμι. Σε 754 αγώνες κανονικών περιόδων στη λίγκα, ο 34χρονος περιφερειακός και έξι φορές All-Star μετράει 18.2 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 4.2 ασίστ και 1.6 κλεψίματα μ.ό.

"This is my emotional state. I'm one with my emotions so this is what you get."



Heat star Jimmy Butler explains his new look 😂



(via @overtime)pic.twitter.com/dhM8ObNaLy