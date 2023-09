Το Μιλγουόκι θα υποδεχθεί τον Ντέιμιαν Λίλαρντ όπως του πρέπει.

Παίκτης των Μπακς είναι πλέον ο Ντέιμιαν Λίλαρντ, με το Μιλγουόκι να πετυχαίνει την ανταλλαγή που τάραξε τα νερά της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον καλωσόρισε και έβαλε στόχο το πρωτάθλημα, ενώ και το Μιλγουόκι ετοιμάζεται για την υποδοχή του Dame.

Οι Μπακς με ανακοίνωση τους, ενημέρωσαν τον κόσμο για την υποδοχή του Λίλαρντ. Η εκδήλωση θα γίνει στο Fiserv Forum το Σάββατο στις 22:00 και βάζουν στο κλίμα τον κόσμο, θέλοντας να παρευρεθεί στο event για να καλωσορίσει τον σπουδαία απόκτηση της ομάδας του Γκρίφιν.

Μια βραδιά που σίγουρα περιμένει και ο Dame που άφησε μετά από πολλά χρόνια αφοσίωσης το Πόρτλαντ για να πάει σε μια ομάδα που θα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα που τόσο του λείπει.

