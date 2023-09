Γιάννης για Χόλιντεϊ: «Αδερφός μου για πάντα, με ευλόγησε με ένα γαμ... πρωτάθλημα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθέωσε τον Τζρου Χόλιντεϊ που αποχώρησε από τους Μπακς.

Οι Μπακς έριξαν τη... βόμβα, αφού απέκτησαν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να καταλήξει στους Μπλέιζερς, ενώ χρειάστηκαν και οι Σανς για να ολοκληρωθεί η τριπλή ανταλλαγή. Για αυτή την ανταλλαγή ;όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ενημερώθηκε από τους Μπακς πριν γίνει. Ο λόγος ήταν επειδή εμπλεκόταν ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Οι Μπακς... έφτιαξαν το πιο ασταμάτητο δίδυμο σκόρερ στο ΝΒΑ, με τον Greek Freak ωστόσο να μην ξεχνάει τον πρώην συμπαίκτη του πλέον, Χόλιντεϊ για τον οποίο έσταξε μέλι. «Του εύχομαι τα καλύτερα. Με ευλόγησε με ένα γαμ... πρωτάθλημα. Γαμ.. το μπάσκετ, γαμ... τα σκ@τ@ από τα media. Ο τύπος αυτός θα είναι αδερφός μου για μια ζωή και πάντα θα ισχύει αυτό», ανέφερε στον Κρις Χέινς.

Ο Χόλιντεϊ ήταν κλειδί στην κατάκτηση του τίτλου για τους Μπακς το 2021, δίνοντας σημαντικές βοήθειες σε επίθεση και άμυνα στον εκπληκτικό Γιάννη που αναδείχθηκε MVP των τελικών.

Giannis Antetokounmpo on Jrue Holiday being traded to the Portland Trail Blazers:



"I wish him nothing but the best. He blessed me with a fu**ing championship... F*** basketball. F*** the media sh**. This guy is my brother for life and it's always going to be like that."… pic.twitter.com/ap0cYARJ3h