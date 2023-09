Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ βοήθησε τους Μπλέιζερς να πάρουν ένα υψηλό pick στο draft του 2023.

Οι Μπακς έριξαν τη... βόμβα, αφού απέκτησαν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να καταλήξει στους Μπλέιζερς, ενώ χρειάστηκαν και οι Σανς για να ολοκληρωθεί η τριπλή ανταλλαγή. Για αυτή την ανταλλαγή, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ενημερώθηκε από τους Μπακς για την ανταλλαγή του Ντέιμιαν Λίλαρντ επειδή εμπλεκόταν ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Ο δημοσιογράφος Κρις Χέινς γύρισε τον χρόνο πίσω στην περσινή σεζόν, όπου ο Λίλαρντ βοήθησε με τον τρόπο του χωρίς να παίζει στο όσο το δυνατόν υψηλότερο pick των Μπλέιζερς. Στον Dame ζητήθηκε από το Πόρτλαντ να... παρκάρει για τα δέκα τελευταία ματς της σεζόν με σκοπό η ομάδα να πάρει το καλύτερο δυνατό pick στο επερχόμενο draft.

Η τελευταία χάρη του Λίλαρντ στους Μπλέιζερς μετά τα όσα έχει προσφέρει στην ομάδα, κουβαλώντας για πολλά χρόνια δίχως την παραμικρή βοήθεια από το front office.

