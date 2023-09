Η απόκτηση του Ντέιμιαν Λίλαρντ από τους Μπακς, τους έκανε πρώτο φαβορί για τον τίτλο.

Οι Μπακς πέτυχαν τράβηξαν τη σκανδάλη και πέτυχαν την κίνηση-βόμβα, αφού απέκτησαν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να καταλήγει στους Μπλέιζερς, ενώ χρειάστηκαν και οι Σανς για να ολοκληρωθεί η τριπλή ανταλλαγή.

Η μετακόμιση του Dame στο Μιλγουόκι ήταν αρκετή για να φέρει αλλαγή και στις στοιχηματικές. Πλέον η FanDuel Sportsbook έχει φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου τους Μπακς με +360. Έφτανε μια τεράστια κίνηση από την πλευρά των Μπακς για να φέρει τα πάνω-κάτω στις αποδόσεις.

Το Γιάννης-Λίλαρντ σίγουρα είναι ένα από τα δύο κορυφαία δίδυμα στη λίγκα, αν όχι το σπουδαίοτερο αυτή τη στιγμή. Λέτε τα... ελάφια να φτάσουν στον τίτλο με αυτήν την ανταλλαγή;

The Milwaukee Bucks (+360) are now favorites to win the NBA Finals @FDSportsbook



Are you betting the Bucks to win it all? 💬 pic.twitter.com/5HyUzz1nBR