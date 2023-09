Αβντίγια: Μακροβιότερος στο ρόστερ των Γουίζαρντς μόλις στα 22 του

Οι Γουίζαρντς έχουν κάνει ολικό rebuild τα τελευταία χρόνια και αυτό φαίνεται από τον Ντένι Αβντίγια.

Πολλά έχουν αλλάξει στο ρόστερ των Γουίζαρντς τα τελευταία χρόνια. Οι πρωτεουσιάνοι έχουν προχωρήσει σε πολλές αλλαγές και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως έχουν κάνει ολικό rebuild. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα την αποχώρηση του ηγέτη τους, Μπράντλεϊ Μπιλ.

Ακόμα ένα στοιχείο που δείχνει τις μεταβολές στο ρόστερ της Γουάσινγκτον είναι ο Ντένι Αβντίγια. Ο διεθνής Ισραηλινός παρόλο που είναι μόλις 22 ετών αποτελεί τον μακροβιότερο παίκτη στο ρόστερ των μάγων. Μάλιστα έχει γίνει draft το 2020. Δηλαδή μπαίνει στον τέταρτο χρόνο του στην ομάδα κι όμως είναι ο πιο παλιός.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αγωνίστηκε σε 76 ματς ΝΒΑ και είχε 9.2 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ. Σούταρε με 43% εντός παιδιάς, ενώ στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της Μακάμπι.

