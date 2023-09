Ο Μπάντι Χιλντ μετρά αντίστροφα για την αποχώρηση του από τους Πέισερς.

Φαίνεται πως οι Πέισερς θα χάσουν τον κορυφαίου σουτερ τους και έναν εκ των καλύτερων στη λίγκα. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Μπάντι Χιλντ και οι Πέισερς έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν για μια ανταλλαγή, αφού δεν βρέθηκε λύση στις συζητήσεις για νέο συμβόλαιο.

Ο Χιλντ μέτρησε 16.8 πόντους, 5 ριμπάουντ κατά μέοσο όρο πέρυσι, ενώ είχε 42.5% στα τρίποντα και 45.8% στα σουτ. Βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και φέτος θα καρπωθεί 18.6 εκατ. δολάρια. Τους τελευταίους μήνες το όνομα του έπαιξε πολύ στο ρεπορτάζ των Λέικερς που έψαχναν έναν σουτέρ να τους δώσει λύσεις, αλλά τελικά ο Μπαχαμέζος περιφερειακός παρέμεινε στην Ιντιάνα.

Σίγουρα θα γίνει... χαμός για πάρτη του, αφού λίγοι σουτάρουν σαν εκείνον στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Αναμένονται σύντομα εξελίξεις.

BREAKING: Buddy Hield and the Pacers have begun to look for a trade after contract negotiations stalled.



Hield, who averaged 16.8 PPG & 5.0 RPG On 45.8 FG% & 42.5 3P% in 2022-23, is in the final year of his deal worth $18.6 million.



Who should trade for him? 🤔 pic.twitter.com/hvaJ1cWQKR