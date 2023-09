Οι Λος Άντζελες Κλίπερς εγκατέλειψαν την περίπτωση του Τζέιμς Χάρντεν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, αφού περιμένουν την έναρξη της προετοιμασίας.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς προσπάθησαν να πείσουν τους Φιλαντέλφια 76ερς για την απόκτηση του Τζέιμς Χάρντεν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Χάρντεν έχει ζητήσει ανταλλαγή από τους Σίξερς και σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο πρόεδρος της ομάδας, Ντάριλ Μόρεϊ του υποσχέθηκε ότι θα δοθεί σε άλλη ομάδα, αρκεί να ενεργοποιήσει τον όρο ανανέωσης στο συμβόλαιό του για τη σεζόν 2023-2024.

Τελικά, οι Σίξερς αποφάσισαν ότι ο Χάρντεν θα παραμείνει στο ρόστερ, ο ίδιος ο παίκτης δηλώνει ότι δεν θέλει να παίξει ξανά γι' αυτούς. Και όλοι περιμένουν την έναρξη της προετοιμασίας.

Ο επιθυμητός προορισμός για τον Χάρντεν ήταν οι Λος Άντζελες Κλίπερς, για να παίξει στο πλευρό των Πολ Τζορτζ και Καουάι Λέοναρντ. Μόνο που οι Κλίπερς το... πάλεψαν μέχρι εκεί που δεν πήγαινε, αλλά οι Σίξερς μοιάζουν ανένδοτοι και έτοιμοι να πάνε σε πόλεμο με τον Χάρντεν.

Πλέον, οι Κλίπερς αποσύρθηκαν από την ανταλλαγή του Χάρντεν και αυτό που απομένει να φανεί είναι αν πρόκειται για αληθινή προσέγγιση ή περιμένουν την... αντίδραση του Χάρντεν, ο οποίος θα πιέσει για να αποχωρήσει.

The Clippers have ended James Harden trade talks with the Sixers, per @WindhorstESPN.



The Beard made it clear he doesn't want to return to Philly, so the question remains - how does the saga end? 👀 pic.twitter.com/LCeqfOEiMk