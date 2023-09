Μάιλς Τέρνερ: «Διάλεξαν τον Χεζόνια πριν από εμένα και σκέφτηκα "ποιος στο δι@ολ@ είναι αυτός;"» (vid)

Ο Μάιλς Τέρνερ ανάφερε μία ιστορία από το Draft του 2015, το βράδυ που τον επέλεξαν μετά τον Μάριο Χεζόνια.

Οι επιλογές σε κάθε Draft του NBA κρύβουν τη δική τους ιστορία. Ο Μάιλς Τέρνερ, σέντερ των Ιντιάνα Πέισερς, αφηγήθηκε τη δική του, μιλώντας και για τον Μάριο Χεζόνια.

«Ο ατζέντης μου, μου είπε ότι είχα κάνει καλή προπόνηση με τους Ορλάντο Μάτζικ. Πίστευα ότι θα με επιλέξουν στο Νο5. Είμαι στο χώρο αναμονής. Και ακούω ότι στο Νο5 οι Ορλάντο Μάτζικ επιλέγουν τον Μάριο Χεζόνια. Και εγώ σκέφτομαι "ποιος στο δι@ολ@ είναι ο Μάριο Χεζόνια;"», είπε ο Τέρνερ μιλώντας στην Tidal League.

Ο Τέρνερ τελικά επιλέχθηκε στο Νο11 από τους Ιντιάνα Πέισερς, όπου συνεχίζει να αγωνίζεται μέχρι σήμερα. Ο Χεζόνια αγωνίστηκε στους Ορλάντο Μάτζικ για τρεις σεζόν, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στους Νιου Γιορκ Νικς (2018-2019) και στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (2019-2020) προτού επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

