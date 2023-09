«Ο Πόρτερ Jr. άρπαξε από τον λαιμό την κοπέλα του, στο νοσοκομείο με σπασμένο οστό και μώλωπες»!

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της επίθεσης του Κέβιν Πόρτερ Jr. στην κοπέλα του η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ένα σπασμένο οστό και μώλωπες ενώ ο δράστης τη χτύπησε πολλές φορές στο κορμί της και έβαλε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της!

Η είδηση ότι ο Κέβιν Πόρτερ Jr. των Χιούστον Ρόκετς συνελήφθη στη Νέα Υόρκη αφού κατηγορείται για βιαιοπραγία κατά της συντρόφου του, της 26χρονης WNBAer Κίσρε Γκόντρεζικ έχει σοκάρει άπαντες στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με το ABC, ο 23χρονος γκαρντ, ο οποίος έχει λαμβάνειν 15.8 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2023/24 από τις «Ρουκέτες», άνοιξε την πόρτα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμενε μαζί με την κοπέλα και φέρεται να την ξυλοκόπησε.

Το NBA New York δίνει νέες λεπτομέρειες για την υπόθεση, αναφέροντας ότι η Κίσρε Γκόντρεζικ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τουλάχιστον ένα σπασμένο οστό και μώλωπες. Αναφέρεται, μάλιστα, πως η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι «ένα γνωστό άτομο τη χτύπησε πολλές φορές στο σώμα της και έβαλε τα χέρια του γύρω από το λαιμό της»!

Kysre Gondrezick was taken to the hospital with at least one broken bone and bruising, per @NBCNewYork



“A preliminary investigation on scene determined that a known individual struck her multiple times upon her body and placed his hands around her neck.” pic.twitter.com/OITQsufLpI