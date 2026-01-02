Ο Άμεν Τόμπσον τρέλανε κόσμο στη νίκη των Ρόκετς επί των Νετς.

Οι Ρόκετς δεν δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στη νίκη με 120-96 επί των Νετς. Στο 21-10 οι νικητές, με τον Άμεν Τόμπσον να είναι εξαιρετικός και να τελειώνει την αναμέτρηση με 23 πόντους,

Αυτό του επέτρεψε να είναι και ο πρώτος σκόρερ του Χιούστον, ενώ χάρισε στο κοινό και ένα απίθανο αεροπλανικό καλάθι. Πήγε μέχρι μέσα, απέφυγε δύο παίκτες, αφού έμεινε στον αέρα και άλλαξε χέρι, φτάνοντας στο καλάθι.

Υπέροχος. Δείχνει την ποιότητα του σε κάθε ματς και είναι το μέλλον του Χιούστον μαζί με τον Σενγκούν.

Απολαύστε τον