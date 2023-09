Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του, Κίσρε Γκόντρεζικ και η αδερφή της κοπέλας του, Καλάμπρια, απείλησε ευθέως τον περιφερειακό των Ρόκετς.

Άσχημα εξελίσσεται η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος ξυλοκόπησε την κοπέλα του και συνελήφθη από τις αρχές, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίας ενδοοικογενειακής βίας.

Η Καλάμπρια Γκόντρεζικ, φαίνεται πως βρίσκεται σε μια άγρια κατάσταση, όπως είναι λογικό, μετά το σοκ που υπέστη η αδερφή της.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έγραψε: «Κέβιν, αν νομίζεις ότι θα ακουμπήσεις την αδερφή μου και δεν θα σε ακουμπήσουμε... Μέτρα τις γα@νες μέρες σου. Να εύχεσαι να μπορείς να περπατήσεις ξανά, πόσο μάλλον να ντριμπλάρεις.

Μπορεί να τη γλίτωσες με αυτές τις μα@κιες στο παρλεθόν, επειδή η μαμά σου δεν σε χτυπούσε στον κ@λο, αλλά εμείς δέρνουμε αδερφές που βάφουν τα νύχια τους σαν κι εσένα κάθε μέρα. Μην εμφανιστείς στο σπίτι. Θα το κάνουμε σε εσένα, μικρή πο@να».

"If you think you gone touch my sister & not get touched. Count ya f**king days."



Kysre Gondrezick's sister takes to Instagram after Kevin Porter Jr.'s arrest. pic.twitter.com/u1wcQFjQ7t