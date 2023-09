Οι Φιλαντέλφεια 76ερς απέκτησαν για ένα χρόνο τον βετεράνο Ντάνι Γκριν, ο οποίος θα φορέσει ξανά τη φανέλα των Σίξερς μετά τις σεζόν 2020-2022.

Ο 36χρονος Ντάνι Γκριν θα συνεχίσει την καριέρα του στους Φιλαντέλφεια 76ερς, υπογράφοντας συμβόλαιο ενός έτους.

Την περασμένη σεζόν ο Γκριν φόρεσε τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς, ενώ μετά τα διαδοχικά πρωταθλήματα με τους Τορόντο Ράπτορς (2019) και Λος Άντζελες Λέικερς (2020), αλλάζει ομάδα για τέταρτη φορά. Ωστόσο, είναι η δεύτερη φορά που θα αγωνιστεί με τους Σίξερς, αφού είχε αποτελέσει μέλος τους και τη διετία 2020-2022.

Ο Γκριν έχει κερδίσει και άλλο ένα πρωτάθλημα στην καριέρα του, το 2014 με τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Πέρσι - με τη σεζόν να μοιράζεται ανάμεσα σε Μέμφις Γκρίζλις και Καβαλίερς - αγωνίστηκε σε μόλις 11 αγώνες, με 6.5 πόντους και 1.3 ριμπάουντ στα 8 ματς με στους Καβς.

Free agent G Danny Green has agreed on a one-year deal with the Philadelphia 76ers, agent Sam Permut of @RocNationSports tells ESPN.