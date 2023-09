Στους Λος Άντζελες Λέικερς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρίστιαν Γουντ, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο ετών, με την ανανέωση για τη δεύτερη σεζόν να είναι επιλογή του.

Ο Κρίστιαν Γουντ θα επιχειρήσει να αναβιώσει την καριέρα του στην Καλιφόρνια. Στο μέρος που γεννήθηκε. Οι Λος Άντζελες Λέικερς του πρόσφεραν διετές συμβόλαιο, έναντι 5.7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μάλιστα, ο Γουντ θα έχει την επιλογή για την ανανέωση της δεύτερης σεζόν (2024-2025). Η άφιξη του Γουντ, μαζί με αυτή του Τζάκσον Χέις, σημαίνει ότι ο Άντονι Ντέιβις θα χρειαστεί να περάσει περισσότερα λεπτά στο παρκέ ως «τέσσερα» και όχι ως «πέντε».

Ο ίδιος ο Γουντ δέχτηκε την είδηση με ένα tweet, το οποίο ανέφερε: «Ήταν πάντα το όνειρό μου να είμαι Λέικερ».

Την περσινή σεζόν ο Γουντ αγωνίστηκε στους Ντάλας Μάβερικς και μέτρησε 16.6 πόντους και 7.3 ριμπάουντ, με την εμφάνιση των 30 πόντων, 8 ριμπάουντ και 4 κλεψιμάτων να είναι απέναντι στους Λέικερς, στο ματς των Χριστουγέννων.

Πριν τους Μάβερικς ο 28χρονος σέντερ είχε αγωνιστεί σε Χιούστον Ρόκετς και Ντιτρόιτ Πίστονς.

ESPN story on Christian Wood landing a deal with the Lakers https://t.co/8N50eCYHZd