Πού θα κάτσει η μπίλια στο Σαμπντόρια - Ουντινέζε; Στη bwin το ζεις με Build A Bet κι αμέτρητες επιλογές! |21+

Η πρώτη αντίδραση ήταν βουβή. Πρώτα σιωπή. Και μετά δάκρυα. Ο 19χρονος Κρίστιαν Γουντ προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έγινε. Και μελαγχολεί.

Ο χρόνος κυλάει μπροστά...

Όλα αυτά, έξι χρόνια αργότερα, μοιάζουν με τρόπον τινά περσινά ξινά σταφύλια. Ο Γουντ πλέον μοιάζει με τη μεγαλύτερη... κλοπή της φετινής free agency. Μετά από 9 αγώνες με τους Χιούστον Ρόκετς (3ετές συμβόλαιο, $41 εκατ., μέσω sign and trade), ο Αμερικανός σέντερ μετράει 23.1 πόντους, 10.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ!

Μία ζωή που έμοιαζε με μία κακοστημένη κόλαση, έγινε μία μπασκετική ουτοπία! Και ο Γουντ είναι στη μέση. Και το απολαμβάνει. Αφήνοντας πίσω του όσα άσχημα (του) συνέβησαν.

Και δεν είναι λίγα. Άλλος, όπως έχει παραδεχτεί ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, θα είχε διαλυθεί. Όχι όμως ο γεννημένος στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια στις 27 Σεπτεμβρίου 1995.

Ταξίδι στο παρελθόν. Στην πιο σκοτεινή ημέρα της ζωής του. Με... προίκα τους 15.7 πόντους, τα 10 ριμπάουντ και τα 2.7 μπλοκ με τη φανέλα του UNLV ο Γουντ δηλώνει συμμετοχή στο Draft του 2015.

Οι προβλέψεις του δίνουν ελπίδες να επιλεγεί στον 2ο γύρο (Νο31-Νο60). Ο ίδιος πίστευε ότι μπορούσε να νικήσει και αυτές, με την επιλογή του να γίνεται στα τελευταία νούμερα του 1ου γύρου.

Στην πόλη που πέρασε τα κολεγιακά του χρόνια, το Λας Βέγκας, στήθηκε ένα οικογενειακό πάρτι. Σε μία σουίτα κάποιου ξενοδοχείου στην πόλη της... αμαρτίας. Στο τέλος της βραδιάς, η μόνη «αμαρτία» ήταν πως ο Γουντ δεν άκουσε το όνομά του.

Απόρριψη. Ένα από τα χειρότερα συναισθήματα.

This is about the saddest picture from an NBA Draft you'll ever see -- Christian Wood realizing he's going undrafted. pic.twitter.com/be7ttxLBuT

— Gary Parrish (@GaryParrishCBS) June 26, 2015