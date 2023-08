Ο Νίκολα Γιόκιτς απολαμβάνει και μάλιστα με το... παραπάνω την offseason στην πατρίδα του.

Είναι πρωταθλητής ΝΒΑ. Πολυτιμότερος παίκτης των τελικών. Θα του πει κανείς τίποτε εάν πιει και κανένα... ποτηράκι παραπάνω κατά τη διάρκεια των διακοπών του;

Το σίγουρο είναι ότι ο Νίκολα Γιόκιτς απολαμβάνει κάθε λεπτό και κάθε στιγμή μέχρι να επιστρέψει στο Ντένβερ για να ξεκινήσει την preseason με τους Νάγκετς.

Ο Σέρβος σέντερ, ο οποίος επέλεξε να μην ενισχύσει φέτος την εθνική ομάδα της χώρας του στο Mundobasket, το έχει ρίξει έξω!

Σε βίντεο που διέρρευσε στο διαδίκτυο, φαίνεται ότι ο Γιόκιτς είναι... μεθυσμένος και χορεύει μέσα στην μέσα στη μέση του δρόμου!

Nikola Jokic in the streets of Serbia living his best life 😂🕺



(via top_sport.rs/IG) pic.twitter.com/fvuutgwRZv