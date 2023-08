Ο Τζίμι Μπάτλερ πήρε τη ρακέτα στα χέρια, αντιμετώπισε τον Κάρλος Άλκαράθ και μπορεί να κομπάζει ότι του πήρε, έστω, έναν πόντο.

Ο Τζίμι Μπάτλερ φόρεσε μία διαφορετική στολή. Βρέθηκε στο πλευρό του Φράνσις Τιαφό και ένιωσε λίγο σαν τους αθλητές που αγωνίζονται στο US Open.

Απέναντι του βρέθηκε ο Κάρλος Αλκαράθ, με τον Μπάτλερ να δοκιμάζει την τύχη του απέναντι στο Νο1 της Παγκόσμιας κατάταξης. Στο τέλος της εμπειρίας του, ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ μπορεί να καυχιέται ότι πήρε έναν πόντο απέναντι στον εκπληκτικό Ισπανό.

Δείτε το βίντεο:

Jimmy Butler just showed the world how to beat Carlos Alcaraz 👀 pic.twitter.com/k8WJYlY5Xh