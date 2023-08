Έτοιμος για τη σεζόν που μας έρχεται θέλει να παρουσιαστεί ο Άντονι Ντέιβις, με τον ψηλό των Λέικερς να περνάει αρκετό χρόνο του στο γυμναστήριο.

Η κατάσταση στην οποία θα βρεθεί την επόμενη σεζόν ο Άντονι Ντέιβις, αποτελεί το βαρόμετρο για την πορεία των Λος Άντζελες Λέικερς. Ο ψηλός των «λιμνανθρώπων» ρίχνει... ιδρώτα στο γυμναστήριο σε αυτήν την off-season, με σκοπό να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος γίνεται στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Άλλωστε η ενδυνάμωση είναι ένα κομμάτι που ήθελε και ο ίδιος να βελτιώσει, με σκοπό την αποφυγή των μικροτραυματισμών που διαρκώς τον ταλαιπωρούν. Φυσικά τα βίντεο με τις ασκήσεις του στο γυμναστήριο έγιναν viral στους φίλους των Λέικερς, οι οποίοι ανυπομονούν να τον δουν να παίζει μία γεμάτη σεζόν!

Την περασμένη χρονιά σε 56 αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου, ο Ντέιβις πέτυχε 25.9 πόντους με 12.5 ριμπάουντ, 2.6 ασίστ και 2 μπλοκ μέσο όρο, ενώ τα αντίστοιχα νούμερά του στα 16 ματς των play-offs ήταν 22.6, 14.1, 2.6 και 3.1.

