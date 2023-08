Ο Λάρι Μπερντ άφησε το δικό του αποτύπωμα στο NBA, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκολα Γιόκιτς να ακολουθούν πιστά τα χνάρια του.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νίκολα Γιόκιτς είναι δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα που θα λείψουν από το φετινό MundoBasket. Τα πεπραγμένα τους όμως στο NBA είναι αδιαμφισβήτητα, με τον Σέρβο άλλωστε να κατακτά τον τίτλο με τους Νάγκετς.

Το statmuse δημοσίευσε ένα στατιστικό στο οποίο Αντετοκούνμπο και Γιόκιτς έχουν... ξεχωριστή παρέα. Ο λόγος για τον Λάρι Μπερντ. Ο «θρύλος» των Σέλτικς είναι ένας εκ των τριών που ολοκλήρωσε πέντε διαφορετικές σεζόν με 15+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ ανά αγώνα.

Οι άλλοι δύο φυσικά είναι ο Greek Freak και ο Γιόκιτς. Οι δύο από τους τρεις υποψηφίους για το MVP της κανονικής περιόδου για τη σεζόν 2022-23. Για την ιστορία ο Γιάννης ολοκλήρωσε με 31.1 πόντους, 11.8 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ στην περσινή κανονική περίοδο, την ώρα που ο Γιόκιτς αντίστοιχα μέτρησε 24.4 πόντους, 11.8 ριμπάουντ και 9.8 ασίστ.

