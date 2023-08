Αφού προηγουμένως τοποθετήθηκε δημόσια με σκληρά λόγια για τον GM των Σίξερς, Ντάριλ Μόρεϊ, ο Τζέιμς Χάρντεν το... έριξε στον χορό, δίχως ιδιαίτερη επιτυχία.

Ο Τζέιμς Χάρντεν βλέπει τον εαυτό του εκτός Σίξερς. Το επιβεβαίωσε εκ νέου σε εμπορική εκδήλωση στην Κίνα όπου τοποθετήθηκε δημόσια κατά του Ντάριλ Μόρεϊ, χαρακτηρίζοντας των GM της Φιλαντέλφια ως ψεύτη και ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να είναι μέλος σε ομάδα που βρίσκεται εκείνος.

Ο «Μούσιας» θέλει να γίνει trade και πλέον μένει να αποδειχθεί αν η κόντρα των δυο πλευρών θα συνεχιστεί ενώ αναμένεται η αντίδραση του Μόρεϊ. Σε κάθε περίπτωση, ο Χάρντεν ζει την καλύτερη ζωή που μπορεί στην Κίνα, έστω και αν η προσπάθειά του να ακολουθήσει τα βήματα του χορού δεν ήταν τόσο πετυχημένη.

James Harden just trying his best to keep up with the dance moves 🤣pic.twitter.com/RiLVthTNen