Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα κάνουν πρεμιέρα για τη νέα σεζόν τα ξημερώματα της 27ης Οκτωβρίου απέναντι στους Φιλαντέλφια 76ερς.

Το ζευγάρι ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και στους Φιλαντέλφια 76ερς είναι από τα πιο αγαπημένα του ΝΒΑ. Γι' αυτό το λόγο όρισαν τη συγκεκριμένη αναμέτρησης ως την πρώτη για τη νέα σεζόν για τις δύο ομάδες.

Το τζάμπολ έχει οριστεί για τα ξημερώματα της 27ης Οκτωβρίου και ενώ ένα 24ώρο νωρίτερα οι πρωταθλητές Ντένβερ Νάγκετς θα έχουν πάρει τα δακτυλίδια τους στο ματς κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς. Σε ένα remake των πιο πρόσφατων τελικών της Δύσης.

Two more key games on NBA season schedule:



🏀 Season opener: 76ers @ Bucks on Oct. 26



So that’s 76ers-Bucks and Suns-Lakers on first TNT Thursday.



🏀 First Lakers-Clippers matchup: Nov. 1 https://t.co/ID3A2AZVEk