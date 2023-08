Παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς θα είναι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Τζος Χαρτ, που έβαλε την υπογραφή του σε επέκταση συμβολαίου, ύψους 81 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τζος Χαρτ βρήκε την... Ιθάκη του στη Νέα Υόρκη και εκεί θα παραμείνει για την ερχόμενη τετραετία. Όπως αποκάλυψε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο φόργουορντ των Νιου Γιορκ Νικς έβαλε την υπογραφή του σε τετραετή επέκταση του συμβολαίου του και θα παραμείνει στην ομάδα με την οποία πέρασε το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν.

Ο Χαρτ θα έχει λαμβάνειν 81 εκατομμύρια δολάρια για την επόμενη τετραετία, θέλοντας να συνεχίσει τις υψηλές τους πτήσεις με τη φανέλα των Νικς.

Την περασμένη σεζόν στα 25 παιχνίδια της κανονικής περιόδου με την ομάδα από τη Νέα Υόρκη, ο Χαρτ μέτρησε 10.2 πόντους, 7.0 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ, στα 30 λεπτά που πατούσε παρκέ.

New York Knicks G Josh Hart is finalizing a four-year, $81 million contract extension, Aaron Mintz, Dave Spahn and Steven Heumann of @CAA_Basketball tell ESPN. Deal delivers Hart a total of $94M through 2027-2028 season. pic.twitter.com/PNlhKWka4g