Αποκαλύφθηκαν τα γραφικά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA2K24.

Οι λάτρεις των video games και του ΝΒΑ ανυπομονούν για το NBA2K24 που θα κυκλοφορήσει στις 8 Σεπτεμβρίου. Ήδη έχουν αποκαλυφθεί οι πρώτες εικόνες από τους σταρ της λίγκας και φυσικά του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μπορείτε να δείτε και του περσινού MVP, Τζοέλ Εμπίντ, του κορυφαίου σουτέρ ever, Στεφ Κάρι, του Βασιλιά ΛεΜπρόν Τζέιμς, του Κέβιν Ντουράντ, αλλά και του πρωταθλητή και MVP των τελικών, Νίκολα Γιόκιτς. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

First Look at the Greek Freak 🦌 @Giannis_An34 #NBA2K24 pic.twitter.com/t758fF8yeU

First Look at @StephenCurry30 👨‍🍳 Predict his #NBA2K24 rating 👇 pic.twitter.com/XHiQlSxS2F

First Look at the champ 🃏



What you got for his rating in #NBA2K24? #2KRatings pic.twitter.com/XrXp9SGQcU