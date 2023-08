Ράιλι: «Ο Γουέιντ είναι ο κορυφαίος παίκτης των Χιτ ever, δεν προσβάλω τον ΛεΜπρόν»

Ο πρόεδρος των Χιτ, Πατ Ράιλι αποθέωσε τον Ντουέιν Γουέιντ, αναφέροντας πως είναι ο κορυφαίος στην ιστορία της ομάδας.

Ο Ντουέιν Γουέιντ έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα με τη φανέλα των Χιτ, με το πρώτο να είναι και το πιο δύσκολο, κάνοντας την ανατροπή στους τελικούς με τους Μάβερικς το 2006. Ο Flash αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους shooting guards της ιστορίας και ο πρόεδρος του Μαϊάμι, ο θρύλος Πατ Ράιλι, του έβγαλε το καπέλο.

«Ο Γουέιντ είναι ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία των Χιτ και αυτό δεν είναι προσβολή για τον ΛεΜπρόν», ήταν τα λόγια του Godfather. Ο Γουέιντ έπαιξε στο Μαϊάμι από το 2003 μέχρι το 2016 και από το 2018 μέχρι το 2019, κλείνοντας την καριέρα του. Από την πλευρά του ο Βασιλιάς αγωνιστηκε στους Χιτ από το 2010 μέχρι το 2014 με δύο πρωταθλήματα το 2012 και το 2014 και δύο χαμένους τελικούς.

