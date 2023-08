Τόμπσον για Πουλ: «Δεν θα παίρναμε το πρωτάθλημα χωρίς εκείνον» (vid)

O Kλέι Τόμπσον μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τζόρνταν Πουλ.

Ο Τζόρνταν Πουλ έπαιξε στους Γουόριορς από το 2019 μέχρι το καλοκαίρι που πέρασε, όταν έγινε ανταλλαγή για τους Γουίζαρντς. Στο Γκόλντεν Στέιτ κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2022, μια στιγμή που δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ.

Για τον Πουλ μίλησε ο Κλέι Τόμπσον, ο οποίος είχε μόνο καλά λόγια για πει για τον πρώην συμπαίκτη του. «Δεν θα παίρναμε το πρωτάθλημα δίχως εκείνον. Ο Τζόρνταν θα είναι για πάντα αγαπητός στον οργανισμό των Γουόριορς. Είναι σαν τον Στεφ, ο μικρός αδερφός του. Η Γουάσινγκτον πήρε ένα καλό παίκτη. Σίγουρα έναν μελλοντικό All Star», ανέφερε ο Κλέι στo PodcastPShow.

Πολλοί τον αποκαλούν Baby Curry για την ικανότητα του στο σουτ, ωστόσο θέλει πολλά ψωμιά ακόμα για να θυμίσει έστω και λίγο τον τεράστιο Στεφ.

"Jordan [Poole] is forever gonna be cherished in the Warriors lore... That's like Steph [Curry] and I's little bro.... Washington got a good one. Future All-Star for sure."



Klay Thompson was sad to see Poole traded to the Wizards 🥲



(via @PodcastPShow)pic.twitter.com/UiwZo5dOaA