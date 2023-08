O Tζεφ Τιγκ τοποθετήθηκε στο δίλημμα Τζέιμς Χάρντεν ή Ντουέιν Γουέιντ, αναφέροντας πως δεν μετράνε πάντα τα δαχτυλίδια.

Ο Ντουέιν Γουέιντ έγραψε τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ, όντας ένας από τους σπουδαίους γκαρντ στην ιστορία. Μάλιστα ο Flash κατέκτησε τρία πρωταθλήματα με τη φανέλα των Χιτ. Το δικό του αποτύπωμα στο ΝΒΑ συνεχίζει να αφήνει ο Τζέιμς Χάρντεν σαν ένας σπουδαίος σκόρερ και πασέρ. Ωστόσο ακόμα δεν έχει φορέσει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή.

Ένας πρώην NBAer και συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς που πλέον είναι scout στους Χοκς, ο Τζεφ Τιγκ πήρε θέση στην άτυπη κόντρα Χάρντεν και Γουέιντ, αναφέροντας πως δεν παίζουν ρόλο τα δαχτυλίδια για εκείνον.

«Τα δαχτυλίδια δεν παίζουν ρόλο για μένα. Όταν πάω στο πάρκο, βλέπω το παιδί να παίζει σαν τον Χάρντεν. Δεν βλέπω τα μικρά παιδιά να παίζουν σαν τον Γουέιντ», ήταν τα λόγια του Τιγκ στο Complex Sports.

"Rings don’t matter to me… When I go to the park, I see a little kid playing like Harden. I don't really see little kids playing like D. Wade"



- Jeff Teague



(Via @ComplexSports ) pic.twitter.com/A4ZyaTx2N2