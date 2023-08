Oι Χόρνετς αλλάζουν και επίσημα σελίδα, αφού ο Μάικλ Τζόρνταν πούλησε τις μετοχές του.

Aπό τα μέσα Ιούνη είναι γνωστό πως ο Μάικλ Τζόρνταν πούλησε τις μετοχές των Χόρνετς στους Γκέιμπ Πλότκιν και Ρικ Σναλ, επιχειρηματίες οι οποίοι θα αποτελέσουν τα νέα αφεντικά της ομάδας. Σήμερα, Πέμπτη 3 Αυηγούστου ανακοινώθηκε και επίσημα η αλλαγή. Ο GOAT αφήνει τη Σάρλοτ μετά από 13 χρόνια. Ο Air είχε αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο των Χόρνετς έναντι 275 εκατομμυρίων δολαρίων το 2010.

H είδηση της αλλαγής σκυτάλης στους Χόρνετς, ανακοινώθηκε από τη Σάρλοτ, η οποία πλέον αλλάζει σελίδα. Με τον Τζόρνταν στο τιμόνι, η ομάδα έζησε τις καλύτερες στιγμές της από το 2014 μέχρι το 2016, τότε που πήγε στον πρώτο γύρο των play-offs. Ηγέτης της ομάδας τότε, ένας παίκτης που θα απολαμβάνουμε φέτος στη Euroleague με τη φανέλα της Μονακό. Ο Κέμπα Γουόκερ!

Τώρα σχετικά με τα νέα αφεντικά, ο Σναλ, κατέχει ένα μικρό ποσοστό στους Ατλάντα Χοκς, ενώ ο Πλότκιν έχει αντίστοιχα ποσοστό στους Χόρνετς. Ο «Air» αναμένεται να διατηρήσει ένα μικρό μερίδιο στον οργανισμό.

