Ο Μοντρέζλ Χάρελ των Φιλαντέλφια 76ερς υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου (!) στο δεξί του γόνατο και αναμένεται να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν.

Στις 18 Ιουλίου οι Σίξερς ανακοίνωσαν ότι ο Μοντρέζλ Χάρελ θα παραμείνει στο ρόστερ τους, τουλάχιστον για την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Ύστερα από μόλις 16 ημέρες η ομάδα της Φιλαντέλφια θα πρέπει να διαχειριστεί το γεγονός ότι ο Χάρελ υπέστη διπλή σοβαρή ζημιά και αναμένεται να χάσει σημαντικό της σεζόν που θα ξεκινήσει σε μερικές εβδομάδες.

Το πρησμένο δεξί γόνατο του Χάρελ τον οδήγησε σε εξετάσεις και αυτές έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού και μηνίσκου. Πέρσι με τους Σίξερς (σε 57 αγώνες) μέτρησε 5.6 πόντους, 2/8 ριμπάουντ με 59.8% στα σουτ εντός παιδιάς.

76ers center Montrezl Harrell has a torn ACL and meniscus after undergoing an MRI Wednesday to assess recent right knee swelling following his offseason workouts.