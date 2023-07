O Tζίμι Μπάτλερ φαίνεται πως θέλει να φτάσει το συμβόλαιο του Μπράουν των Σέλτικς στην επέκταση με τους Χιτ.

Ο Τζέιλεν Μπράουν τίναξε την... μπάνκα στον αέρα, υπογράφοντας super max συμβόλαιο με τους Μπόστον Σέλτικς, με τα 304 εκατομμύρια δολάρια της αμοιβής του (για 5 χρόνια) να αποτελούν το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία της λίγκας.

Αυτή η εξέλιξη δεν άφησε ασυγκίνητο τον Τζίμι Μπάτλερ. Σύμφωνα με Μέσο του Μαϊάμι, ο Jimmy Buckets είναι πολύ πιθανό να ψάξει στην επόμενη επέκταση με την ομάδα του Έρικ Σποέλστρα, τα χρήματα που πήρε ο Τζέιλεν Μπράουν.

Ο Μπάτλερ ψάχνει με... τρέλα το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του, πραγματοποιώντας φοβερές εμφανίσεις στα play-offs. Το 2020 και τη σεζόν που πέρασε, έφτασε κοντά, ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις ηττήθηκε στους τελικούς από Λέικερς και Νάγκετς αντίστοιχα.

Jimmy Butler could seek ‘beyond Jaylen Brown money’ on his next extension, per @IraHeatBeat pic.twitter.com/tggXHRJ96y