O Τζίμι Μπάτλερ περνάει κομμάτι των διακοπών του στην Κίνα, προωθώντας τα αθλητικά του παπούτσια και στην εμφάνισή του σε ένα γήπεδο μπάσκετ επικράτησε το αδιαχώρητο!

O Τζίμι Μπάτλερ είχε περασμένο στο λαιμό του κάτι που συμβόλιζε την κουλτούρα της Κίνας. Ο άνθρωπος που είχε αναλάβει την παρουσίαση του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ δεν σταματούσε να... προκαλεί τον κόσμο: Φώναζε «Τζίμι» και ο λαός απαντούσε «Μπάτλερ».

Το γήπεδο μπάσκετ, κάπου στην Κίνα όπου ο Μπάτλερ εμφανίστηκε για να προωθήσει τα αθλητικά παπούτσια της Li-Ning, ήταν ασφυκτικά γεμάτο από θαυμαστές του Αμερικανού παίκτη, κάποιοι χρησιμοποίησαν τα κοντινά μπαλκόνια τους για να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά έναν παίκτη του ΝΒΑ.

Ο ίδιος ο Μπάτλερ όχι μόνο απολάμβανε τη στιγμή, αλλά έδειχνε και σαστισμένος από τον κόσμο που συγκεντρώθηκε.

Δείτε το βίντεο:

Jimmy Butler pulled up to a village in China and the fans were on ANOTHER LEVEL 😳



(via jing_shaw_xiao/IG)pic.twitter.com/kwUawq3RLP