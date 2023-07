Ο Γουές Μάθιους θα συνεχίσει την καριέρα του στους Χοκς, μετά τις δύο σεζόν που πέρασε στους Μπακς.

Βρήκε ομάδα ο free agent, Γουές Μάθιους. Ο 36χρονος περιφερειακός συμφώνησε για συμβόλαιο ενός έτους με τους Χοκς και έρχεται να δώσει εμπειρία στην ομάδα, ένα στοιχείο που σίγουρα της λείπει.

Την τελευταία διετία έπαιζε στο πλάι του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μπακς. Πέρυσι σε 52 ματς με τα ελάφια, είχε 3.4 πόντους και 2.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Εξαιρετικός σουτέρ και στην καριέρα του εκτελεί με 37% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Έχει περάσει από Λέικερς, Νικς, Πέισερς, Μάβερικς , Μπλέιζερς και Τζαζ.

