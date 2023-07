Οι Μπλέιζερς έχουν διαμηνύσει στους Χιτ να τους κάνουν την καλύτερη δυνατή προσφορά για την ανταλλαγή Λίλαρντ για να τελειώνει επιτέλους η υπόθεση.

Τις τελευταίες μέρες υπάρχει έντονο... φλερτ των Χιτ με τον Λίλαρντ, ο οποίος θέλει να πετύχει την ανταλλαγή του στο Μαϊάμι, αλλά ακόμα δεν το έχει καταφέρει. Εδώ και καιρό έχει δείξει πως θέλει πάση θυσία να πάει στους Χιτ.

Τώρα έρχεται ο έγκυρος Σαμς Σαράνια με νέες εξελίξεις επί του θέματος. «Έχει να κάνει με τους Μπλέιζερς και τους Χιτ, αφού οι Χιτ είναι η ομάδα που επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του ο Λίλαρντ. Το Πόρτλαντ έχει πει στο Μαϊάμι αυτό: "Κάντε μας την καλύτερη προσφορά"».

Φαίνεται πως απλά το Πόρτλαντ περιμένει το καλύτερο δυνατό πακέτο, προετοιμάζοντας σιγά-σιγά τη ζωή χωρίς τον μεγάλο του ηγέτη εδώ και χρόνια και έναν από τους καλύτερους παίκτες της ιστορίας τους.

"It's been stagnant as far as a process there. It's really up to the Blazers and the Heat that the Heat are the team Damian Lillard wants to go to. I'm told Portland has told Miami this: Make your best offer to us."



