Εμπίντ: «Θέλω πρωτάθλημα είτε στους Σίξερς, είτε με άλλη ομάδα»

Ο Τζοέλ Εμπίντ δείχνει να κάνει σκέψεις φυγής από τους Σίξερς, αν μπορέσει να πάει σε άλλη ομάδα για να πάρει ένα πρωτάθλημα που του λείπει.

Eίναι από τους πιο πιστούς superstar ομάδας στο ΝΒΑ, αφού δεν έχει αλλάξει φανέλα σε όλη του την καριέρα. Ο Τζοέλ Εμπίντ βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στους Σίξερς και προσπαθεί να φτάσει στο πολυπόθητο πρωτάθλήμα, όμως μέχρι τώρα κάτι φαίνεται να λείπει από την ομάδα της Φιλαδέλφεια.

Ο Καμερουνέζος σέντερ μίλησε στο Uninterrupted για το μέλλον του και έδειξε πως σκέφτεται κάποια στιγμή να αποχωρήσει από τους Σίξερς με σκοπό να πάρει το πρωτάθλημα που τόσο του λείπει.

«Θέλω ένα πρωτάθλημα είτε στους Σίξερς, είτε αλλού», ήταν τα λόγια του MVP του ΝΒΑ για τη σεζόν που πέρασε. Ο Jojo βρίσκεται στην πόλη της αδελφικής αγάπης από το 2014 μέχρι σήμερα, έχοντας παίξει σε 10 All Star Game.

