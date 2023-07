Ο Κάρι έβαλε στόχο να σπάσει το ρεκόρ της Ιονέσκου στον διαγωνισμό τριπόντων (vids)

Ο Στεφ Κάρι τα πήγε εξαιρετικά στο γκολφ κατακτώντας μάλιστα και ένα τουρνουά ωστόσο είναι... πιστός στο μπάσκετ και στην μεγάλη πρόκληση που του έβαλε η Σαμπρίνα Ιονέσκου!

Τι ψάχνει ένας σπουδαίος αθλητής στην καριέρα του όταν τα έχει κάνει (σχεδόν) όλα; Κίνητρο.

Φανταστείτε τον Στεφ Κάρι ο οποίος έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Αμέτρητες διακρίσεις αλλά και τέσσερα πρωταθλήματα ΝΒΑ.

Γι' αυτόν τον λόγο έψαξε το κάτι διαφορετικό το καλοκαίρι. Πήρε μέρος σε τουρνουά γκολφ και... μαντέψτε: Το κέρδισε και αυτό!

Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα άθλημα το οποίο αγαπάει και απολαμβάνει. Τι συμβαίνει όμως όταν μπει στην ίδια εξίσωση με το μπάσκετ;

Προσέξτε τι έγινε: Πριν από μερικές ημέρες η φοβερή και τρομερή Σαμπρίνα Ιονέσκου «σμπαράλιασε» το ρεκόρ του Στεφ Κάρι σε διαγωνισμό τριπόντων καθώς «έγραψε» 37 πόντους! Το προηγούμενο ρεκόρ του Κάρι ήταν 31 πόντοι, όσοι και του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.

Και ο Κάρι κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα του ESPN: «Να κερδίσεις τουρνουά γκολφ ή διαγωνισμό τριπόντων;»

Δυσκολεύτηκε λίγο, αλλά δεν το σκέφτηκε και πολύ: «Πρέπει να σπάσω το ρεκόρ της Σαμπρίνα (σ.σ. Ιονέσκου). Ήταν τρελό αυτό που έκανε με τους 37 πόντους στο All Star Game. Οπότε πρέπει να το δούμε αυτό!»

Τα όσα δήλωσε για το ρεκόρ της Σαμπρίνα Ιονέσκου...

.@StephenCurry30 says he and @sabrina_i20 need to settle who's the best three-point competition shooter 👀



"I gotta go after Sabrina's record ... She went crazy with the 37 PTS in their All-Star weekend." pic.twitter.com/s8iNjyQy0e