Σμαρτ: «Έκλαψα όταν έφυγα από τους Σέλτικς, οι συμπαίκτες μου ήταν εκεί όταν πέθανε η μητέρα μου»

Έκλαψε μόλις έμαθε τη φυγή του από τους Μπόστον Σέλτικς ο Μάρκους Σμαρτ, που δέθηκε αρκετά με τους συμπαίκτες τους οποίους έβλεπε καθημερινά τα τελευταία εννέα χρόνια.

Το trade του Μάρκους Σμαρτ έχει σημαδέψει τους Σέλτικς και τους φίλους τους στη φετινή offseason. Ο Σμαρτ δόθηκε ως αντάλλαγμα για να γίνει Κέλτης ο Κρίσταπς Πορζίνγκις και έτσι ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών της λίγκας μεταπήδησε στους Γκρίζλις.

Ο 29χρονος δεν έκρυψε σε συνέντευξή του, πως ξεκίνησε να κλαίει μόλις έμαθε για την αποχώρησή του από τη Βοστώνη, ένεκα του δεσίματος που είχε με τους πρώην συμπαίκτες του.

«Έκλαψα λόγω των σχέσεων που είχα με τα παιδιά. Μεγαλώσαμε μαζί με τον Μπράουν, τον Τέιτουμ, τον Χόρφορντ. Όταν η μητέρα μου πέθανε αυτοί ήταν εκεί για μένα» ήταν τα λόγια του 29χρονου πόιντ γκαρντ.

"I have cried because the special relationships I had with the guys. I grew up with Jaylen [Brown] and Jayson [Tatum], even Al [Horford]… When my mom passed away, they were there."



