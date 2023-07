Παίκτης των Ατλάντα Χοκς θα είναι για τις επόμενες τέσσερις σεζόν ο Ντεζούντε Μάρεϊ, υπογράφοντας συμβόλαιο αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ήρθε για να γίνει ο δεύτερος σταρ, δίπλα στον Τρέι Γιανγκ και αυτό το καθεστώς θα συνεχίσει και την ερχόμενη σεζόν. Ο Ντεζούντε Μάρεϊ υπέγραψε τετραετή επέκταση ύψους 120 εκατομμυρίων δολαρίων και θα παραμείνει παίκτης των Ατλάντα Χοκς.

Ο Μάρεϊ είχε μόλις έναν χρόνο συμβόλαιο και περίπου 18 εκατομμύρια για να λάβει την ερχόμενη σεζόν, όμως οι Χοκς προτίμησαν να δράσουν άμεσα και να διατηρήσουν τον 26χρονο γκαρντ στο ρόστερ τους, με το συμβόλαιο των δύο πλευρών να έχει οψιόν στην πλευρά του Μάρεϊ.

Την περασμένη σεζόν ο σταρ της Ατλάντα πέτυχε 20.5 πόντους μέσο όρο, μαζί με 5.3 ριμπάουντ, 6.1 ασίστ, 1.5 κλέψιμο σε 74 παιχνίδια.

