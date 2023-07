Ο μέχρι πρότινος free agent σέντερ, Μο Μπάμπα, συμφώνησε με τους Φιλαντέλφια Σίξερς για συμβόλαιο ενός έτους.

Ο Μο Μπάμπα μοίρασε τη σεζόν 2022/23 ανάμεσα στους Μάτζικ και τους Λέικερς έχοντας 6.6 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 0.9 μπλοκ σε 16 λεπτά συμμετοχής μ.ό. και η επόμενη αγωνιστική περίοδος θα τον βρει στους Σίξερς.

Η Φιλαντέλφια ήλθε σε συμφωνία με τον 25χρονο ψηλό για συμβόλαιο ενός έτους ώστε να δώσουν βάθος στη θέση του σέντερ πίσω από τον Τζοέλ Εμπίντ.

Ο Μπάμπα μετράει 7.5 πόντους, 5.8 ριμπάουντ, 1.3 μπλοκ και 0.9 ασίστ μ.ό. σε 275 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Μάτζικ (2018-23) και τους Λέικερς (2022-23).

Philadelphia is bringing in Bamba with the intention of keeping restricted free agent Paul Reed, but Bamba gives the Sixers some security behind Joel Embiid if they do lose Reed. https://t.co/8CCl5C71OY