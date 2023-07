Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέρασε κομμάτι της ημέρας του με παιδιά της Antetokounbros Academy και πόσταρε φωτογραφίες με την τριπλέτα ευτυχίας του παλιού καιρού.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο περνά ποιοτικά τον χρόνο του στην offseason από τους Μιλγουόκι Μπακς και το ΝΒΑ, ενώ ο τραυματισμός του δεν αφήνει περιθώρια ώστε να θεωρηθεί δεδομένη η συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική.

Ο ίδιος βρήκε χρόνο να παρευρεθεί στο ανοιχτό γηπεδάκι που προπονούνταν παιδιά της ακαδημίας Antetokounbros και φάνηκε να το διασκεδάζει όσο και εκείνα! Μάλιστα, έκανε το αντίστοιχο ποστ με το... τρίπτυχο «Μπάλα, μπασκέτα, ήλιος» νοσταλγόντας λίγο από το παρελθόν.

«Σαν τον παλιό καλό καιρό. Μία μπάλα, μία μπασκέτα και λίγος ήλιος» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό για να συνοδεύσει τις φωτογραφίες... ξεγνοιασιάς από τη μέρα του.

Just Like the good old days! A Ball, a hoop and some sun ☀️☺️ pic.twitter.com/yYoHlTaaCr