Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έδωσαν το πενταετές μάξιμουμ συμβόλαιο στον Άντονι Έντουαρντς και έτσι το νο.1 στο 2020 NBA Draft συμφώνησε για πέντε χρόνια και 260 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Έντουαρντς μέτρησε φέτος 24.6 πόντους, 5.8 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ και 1.6 κλεψίματα μ.ό. με 36.9% στα τρίποντα σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Έτσι είναι ο τέταρτος παίκτης που έγινε draft pick το 2020 και ακολούθως υπέγραψε πολυετή πρόωρη επέκταση μετά από τους Ταϊρίς Χαλιμπάρτον (Πέισερς), Ντέσμοντ Μπέιν (Γκρίζλις) και ΛαΜέλο Μπολ (Χόρνετς). Όλοι τους υπέγραψαν αντίστοιχα μάξιμουμ συμβόλαιο.

