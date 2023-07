Oi Tζαζ αναμένεται να διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους για την απόκτηση του Λίλαρντ.

Εδώ και λίγες ώρες γνωρίζουμε πως ο Ντέιμιαν Λίλαρντ δε θα παραμείνει άλλο πιστός στο Πόρτλαντ, αφού ζήτησε trade από τους Μπλέιζερς και αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Dame μάλιστα φέρεται να έχει και ξεκάθαρη προτίμηση για την ομάδα στην οποία θα ήθελε να καταλήξει, διαλέγοντας τους Χιτ.

Πάντως σύμφωνα με το Athletic οι Τζαζ δεν μένουν ασυγκίνητοι με την περίπτωση του και αναμένεται να δείξουν το ενδιαφέρον τους για τον ηγέτη του Πόρτλαντ. Φυσικά δεν πρόκειται να βάλουν τον Λάουρι Μάρκανεν στα ανταλλάγμα, καθώς ονειρεύονται ένα δίδυμο του Φινλανδού με τον Dame. Πάντως η Γιούτα είναι από τις αγορές που πολύ δύσκολα μπορεί να προσελκύσει κάποιο superstar, κάτι που φαίνεται τα τελευταία χρόνια.

The Utah Jazz are expected to show interest in Damian Lillard, per @TheAthletic



