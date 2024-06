Οι Γιούτα Τζαζ θα ακούσουν τις προσφορές που θα έρθουν για τον Λάουρι Μάρκανεν.

Οι Γιούτα Τζαζ θα ήθελαν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Λάουρι Μάρκανεν. Σε έναν ιδεατό κόσμο. Επειδή αυτός δεν υπάρχει, οι Τζαζ θα πρέπει να ακούσουν τις προσφορές που θα έρθουν για τον Φινλανδό και να αποφασίσουν ποια είναι η καλύτερη.

Οι Τζαζ ήθελαν να αποκτήσουν τον Μάικαλ Μπρίτζες, αλλά τελικά αυτός πήγε στους Νιου Γιορκ Νικς, κάτι που κάνει την ομάδα από τη Γιούτα να αλλάξει τα πλάνα της.

Ο Μάρκανεν πήγε στη Γιούτα στο πλαίσιο της ανταλλαγής με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για τον Ντόνοβαν Μίτσελ.

