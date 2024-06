Ο Μάικαλ Μπρίτζες έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων του ΝΒΑ.

Μπορεί ο Μάικαλ Μπρίτζες να έχει συμβόλαιο με τους Νετς μέχρι το 2026, ωστόσο το όνομα του ακούγεται πολύ για μετακίνηση. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζέικ Φίσερ, οι Νικς, οι Τζαζ και οι Ρόκετς είναι ανάμεσα στις ομάδες που εξακολουθούν να τσεκάρουν τη διαθεσιμότητα του παίκτη.

Πάντως στη Νέα Υόρκη βρίσκονται τρεις πρώην συμπαίκτες του στο Villanova, όταν έπαιζαν στο NCAA και πανηγύριζαν τίτλους. Ο λόγος για τους Τζος Χαρτ, Τζέιλεν Μπράνσον και Ντόντε Ντιβιτσέντζο. Μια σημείωση που μπορεί να παίξει τον ρόλο της για την απόφαση του Μπρίτζες.

Φέτος σε 82 ματς στο Μπρούκλιν ειχε 19.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ κατά μέσο όρο και αποτέλεσε έναν εκ των ηγετών της ομάδας.

Quite a few teams around the league have their eye on Mikal Bridges this offseason. 👀 pic.twitter.com/qKgvvP8Nco