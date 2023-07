Ο Πάτι Μιλς έρχεται να προσθέτει εμπειρία στην ομάδα της Οκλαχόμα, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο αξίας 6.8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Συμπαίκτης του Βασίλιε Μίτσιτς θα είναι από τη νέα σεζόν ο Πάτι Μιλς. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής μεταξύ τριών ομάδων, των Νετς, Ρόκετς και Θάντερ, ο Αυστραλός καταλήγει στους τελευταίους.

Εκεί δηλαδή όπου από ανήκει και ο Μίτσιτς πλέον. Ο Πάτι Μιλς είναι βετεράνος πλέον στο NBA, στα 34 του χρόνια, ενώ την περσινή σεζόν με τη φανέλα των Νετς σε 40 παιχνίδια της κανονικής περιόδου μέτρησε 6.2 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ.

