Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα ορισμένες ομάδες του ΝΒΑ κοιτάζουν την κατάσταση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς.

Εδώ και μερικά χρόνια είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του ΝΒΑ, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2021 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Αποτελεί έναν από τους πιο πιστούς σταρ ομάδας μαζί με τον Λίλαρντ και τον Κάρι, δείχνοντας την αφοσίωση του στους Μπακς.

Πάντως σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ιan Begley, ομάδες του ΝΒΑ τσεκάρουν την κατάσταση του, το status του Greek Freak στους Μπακς. «Ομάδες του ΝΒΑ τσεκάρουν την κατάσταση του Γιάννη στο Μιλγουόκι, θέλοντας να δουν τι θα γίνει με το μέλλον του στην ομάδα. Ο Αντετοκούνμπο είναι διαθέσιμος για επέκταση αυτό το καλοκαίρι και οικονομικά βγάζει νόημα για τον Γιάννη να περιμένει να υπογράψει επέκταση ή νέο συμβόλαιο», αναφέρει ο Begley.

Ο Έλληνας σταρ έχει player option το καλοκαίρι του 2025 στο συμβόλαιο του, κάτι που σημαίνει πως εκείνος θα κρατά το μέλλον στο χέρια του, αν φτάσουμε με τα τωρινά δεδομένα στο 2025. Με το τωρινό συμβόλαιο θα είναι unrestricted free agent το καλοκαίρι του 2026.

