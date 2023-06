Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις παρουσιάστηκε στις τάξεις των Σέλτικς και φωτογραφήθηκε με τα χρώματα της νέας του ομάδας, ενώ έδωσε και το... παρασκήνιο του trade.

Εδώ και λίγες ημέρες έχει γίνει γνωστό πως ο Κρίσταπς Πορζίνγκις αποτελεί κομμάτι των Σέλτικς μετά το trade μεταξύ Βοστόνης και Ουάσινγκτον που έφερε τον Μάρκους Σμαρτ μακριά από τους Κέλτες.

Ο Λετονός άσσος που βρίσκεται και στα ονόματα που θα βρεθούν με την Εθνική τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έκανε μία αναγνωστική εμφάνιση στις εγκαταστάσεις των Σέλτικς προκειμένου να παρουσιαστεί και επίσημα από την ομάδα.

Μάλιστα, εξήγησε και το... παρασκήνιο της ανταλλαγής του λέγοντας πως ένα βράδυ στην πατρίδα του κοιμήθηκε στις 4 τα ξημερώματα και όταν ξύπνησε είχε αλλάξει ομάδα, φορώντας πλέον τα πράσινα.

first day in the 📚 pic.twitter.com/IfE5KKnIyO